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Gündem Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı
Gündem

Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 07:10:00 -
Terörist Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı

Seçimde oyu düşen partilerden biri de HDP'ydi. O sonuçların ardından HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

14 Mayıs'ta 1. tur, sonrasında 2. tur seçimin ardından oy oranını düşüren, seçimi kaybeden partilerin ne yapacağı merak edilirken dikkat çeken açıklama Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinde oyu düşen partilerden biri de HDP'ydi. Seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, 2018'deki oy oranın altında bir o aldı, yüzde 8'de kaldı. Bu sonuca ilişkin parti yönetimine eleştiriler yöneltildi. Aday çıkarmama kararı, Kılıçdaroğlu’na verilen destek ve bazı adayların tabanda karşılığı olmadığı gibi eleştirilere ilişkin HDP yönetimi "özeleştiri yapacağız" açıklaması yapmıştı. Buna ilişkin toplantı yapan HDP yönetiminin açıklamasından neden oyların düştüğüne ilişkin net bilgiler yer almazken, "moralsizliğe, yılgınlığa asla kapılmadan ortaya çıkan tabloyu etraflıca değerlendireceğiz" ifadeleri yer alması dikkat çekti.

HDP'deki seçim değerlendirmesinden sonra en kritik açıklama, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından bir internet sitesine verdiği röportajın bir bölümü yayımlandı. O bölümde Selahattin Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." dedi.

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Yorumlar

Zekeriya

Reis siyaset mezarlığına ilk terörist siyasetçi meftayı gömdü.

Abdullah

Cezaevinden çıktıktan sonra aktif politika yapar bunlar. İnandırıcı değiller. Uyanık olmak gerekir.
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