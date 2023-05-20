Terörist Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy dilendi: Kazanması bizim için büyük fırsat!

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, topyekün birleşen muhalefete karşı yine zafer kazandı. Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha kayıp yaşadığı seçimlerde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki vatandaşları ziyaret ederken Kılıçdaroğlu ise deprem zamanı attığı 'baraj patladı' yalanı yüzünden onlarca insanın ölümüne neden olan Oğuzhan Uğur'un programına katılarak reklam yapmayı tercih etti.

Öte yandan 2. tur seçimlerine sayılı günler kala PKK'nın uzantısı olan PYD terör örgütünün ele başı olan Salih Müslim'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Terörist başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak için sandığı fırsat olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kazanımını fırsat olarak gördü

Müslim, "2016'dan beri Türk ordusu hep sahadadır. Afrin'de şurada burada her yerde yaptıklarını görüyoruz. Biz DEAŞ'ı püskürtebildik, en azından durdurabildik. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat sandıktır. İlk defa böyle bir fırsat geliyor. Tarihte diktatörler seçimle gitmemiştir. Bir nokta vardır. Eğer gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek, ne orada sürüklenen insanları görürüz ne de bu yakmaları görürüz. Bütün bunların intikamını bir kişiden almış oluruz." ifadelerini kullandı.

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