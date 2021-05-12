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Dünya Terörist Netanyahu'dan 'askeri operasyon' açıklaması
Dünya

Terörist Netanyahu'dan 'askeri operasyon' açıklaması

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik askeri operasyonun devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:10:00 -
Terörist Netanyahu'dan 'askeri operasyon' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, Tel Aviv'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

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