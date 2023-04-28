Terörist Murat Karayılan'dan skandal açıklama! 'PKK'nın umudu Kılıçdaroğlu'

Türkiye seçime hazırlanırken muhalefette Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve terör örgütünün dağ kadrosundan açıklamalarda hız kesmeden devam ediyor.

BEBEK KATİLİ TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK İSTEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Her demeçlerinde iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan terör elebaşlarından bu kez Murat Karayılan konuştu.Türkiye'yi bölmek değil özerklik getirmek istediklerini söyleyen bebek katili Karayılan, yine iktidarı ve AK Parti'yi hedef aldı.

"TÜRKİYE'YE ÖZERKLİK GETİRMEK İSTİYORUZ"

PKK terör örgütünden "hareket" olarak bahseden hain Karayılan , kendilerinin bölücü olmadığını aksine birleşmeden bütünleşmeden yana olduklarını ifade ederek şu açıkalamalarda bulundu; "Biz Türkiye’yi bölmek değil, Türkiye’deki halkların gönüllü birliğini inşa etmek ve pekiştirmek istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz. Bunun için adalet, hak, hukuk ve herkesin kendi özgünlükleriyle yaşama serbestisini savunuyoruz.

"BÖLÜCÜLÜK KAVRAMI BİR ÇARPITMADIR"

Aslında bizim demokratik özerklik dediğimiz şey budur; yani halkların eşit-özgür birliğidir. Bizim hedefimiz budur. Bu açıdan AKP’nin, MHP’nin, vb. kimi TC yetkililerinin hareketimize yakıştırdıkları bölücülük kavramı bir çarpıtmadır ve doğru değildir. Gönüllü birliği aslında sağlamak isteyen bir ideolojik-siyasi çizgiden bahsediyoruz. Esas olarak Türkiye için bölücülük tehlikesi bizden değil, aşırı Türkçü, milliyetçilik adı altında ırkçılığı resmileştiren, dıştalayıcı, ötekileştiren zihniyetten gelmektedir. Esasen bu zihniyeti taşıyanlar bölücüdür. İşin gerçeği ve doğrusu böyledir."

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