Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?
Diyarbakır Bağlar’da belediye önünde kadın teröristlerin anısına dikilen heykel, 2019 yılında kayyım tarafından kaldırılmıştı Diyarbakır Belediyesi yıkılan terörist heykelini “Jin Jiyan Azadî” sloganları ile tekrar belediye önüne inşa etti.
Kadın teröristlerin anısına dikilen ve Kayyım tarafından yıkılan heykel eski bulunduğu yere törenle yeniden dikildi. Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir devlet teröristlerin heykelini kendi toprakları üzerine dikilmesine izin vermez.
Diyarbakır Belediyesi yıkılan terörist heykelini “Jin Jiyan Azadî” sloganları ile tekrar belediye önüne inşa etti. PKK’lı ölen terörist kadınların anısına belediyenin önüne yerleştirilen heykele vatandaşlar böyle tepki gösterdi.