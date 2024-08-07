Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Terörist İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında teknoloji firmalarından destek aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili itiraf, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi komutanı Albay Racheli Dembinsky tarafından dile getirildi.

Google, Amazon ve Microsoft’un, terörist İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü katliama verdiği destek ortaya çıktı. Bu gerçeği, İsrailli komutan itiraf etti. Buna göre, İsrail'in saldırılarında teknoloji şirketleri bulut depolama ve yapay zekâ desteği sağlıyor. Bu destek, sivillerin üzerine bomba yağdırmak için kullanılıyor.

Filistinliler hakkında toplanan istihbaratın saklanması için sonsuz bir depolama alanı oluşturdular. Yapay zeka hizmetleri ile de saldırı sırasında konum bilgisi verdiler.

Filistinlilerin verileri depolanıyor!

Amazon, İsrail ordusuna sanal ortamda bulut adı verilen depolama alanı açtı. İsrail ordusu böylece kendi alt yapısı yeterli olmadığı için bölgede yaşayan Filistinliler hakkındaki istihbaratları buraya aktardı.

Microsoft ve Google da yapay zeka sistemleri ile, bombardımanlar için hedefleri işaretledi. Gazze Şeridi semalarındaki insansız hava araçlarının canlı görüntülerini izlemek için bir portal açtı. Bu portal ateş, komuta ve kontrol sistemlerini de içeriyor.

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Dembinskiy, söz konusu teknoloji şirketleriyle çalışmanın, orduya Gazze Şeridi'nde "çok önemli bir operasyonel etkinlik" kazandırdığını açıkladı.

Bilgi İşlem ve Sistemleri Merkezi, İsrail ordusu için tüm veri işleme süreçlerini takip ediyor ve düzenliyor.