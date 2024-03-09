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Dünya Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Helikopteri düştü, 3 askeri öldü
Dünya

Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Helikopteri düştü, 3 askeri öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-09 12:57:00 -
Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Helikopteri düştü, 3 askeri öldü

Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları katletmesine destek olan ABD'ye ait bir askeri helikopter Meksika sınırında düştü. Kaza sonucu 3 asker öldü, bir asker yaralandı.

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.

Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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