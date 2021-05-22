Terörist İsrail'den Filistinlilere bombalı ve TOMA'lı saldırı! Pis su sıktılar

Onlarca Filistinli, Şeyh Cerrah sakinlerinin çağrısı üzerine mahallenin girişindeki işgalci İsrail polisi kontrol noktası önünde gösteri düzenledi.

Filistinlilerin Şeyh Cerrah'ta tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan evlerin önüne geçmesine izin vermeyen terörist İsrail polisi, göstericilere ses bombaları ile müdahale etti, TOMA'dan tazyikli pis su sıktı.

Filistin Kızılayı, terörist srail polisinin saldırısında iki kişinin ses bombasının isabet etmesi sonucu yaralandığını, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mahallenin girişinde gerginlik devam ediyor.

Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi, buradaki bazı Filistinli ailelerin terörist İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılması planıyla uzun zamandır gündemde.

Filistinliler, siyonist İsrail'in tehcir planına karşı mahallede uzun süredir gösteriler düzenliyor.

Terörist İsrail polisi ise evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelerin kaldığı sokağı barikatlarla kapatarak bölgeye girişlere kontrollü olarak izin veriyor.

Terörist İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah'ın giriş çıkışlarına 16 mayısta yapılan araçlı saldırı girişimi sonrası beton bloklar yerleştirmişti.

İşgalci İsrail'in mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri terörist İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Mahkeme, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak terörist İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

Terörist İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.