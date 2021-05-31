Terörist İsrail suçüstü oldu

Gazze’ye uygulanan ambargonun ve ablukanın kırılması için 2010 yılında “Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük” sloganıyla yola çıkan, uluslararası sularda 10 yolcunun şehit olduğu, 50’den fazla kişinin yaralandığı İsrail’in gerçekleştirdiği saldırının üzerinden tam 11 yıl geçti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, kendisinin de içinde yer aldığı Mavi Marmara gemisinde, farklı dil ve dinden birçok ülkeden insanların bulunduğunu, 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sulardayken İsrail'in kendilerine saldırdığını hatırlattı.

Mesele Akdeniz’deki gazdı

Gemide bulunan gazeteciler ve aktivistler aracılığıyla Gazze'de yaşanan mağduriyeti dünyaya gösterdiklerini dile getiren Yıldırım, "İsrail, bundan korktu çünkü Mavi Marmara'ya kadar mazlum Filistinlileri katil, kendilerini masum olarak gösteriyorlardı. Ancak bu olay hem basın hem aktivistler aracılığıyla tüm dünyaya anlatıldı. Sonuçta aktivistlerin bulunduğu bir gemi. Geminin pervanesine müdahale edilerek etkisiz hale getirilebilirdi ya da etrafı gemilerle sarılabilirdi. Biz asla şiddet kullanmayacaktık, bunu ilan etmiştik. İsrail bu gemiye saldırırken aslında diyordu ki, 'Doğu Akdeniz bizimdir, uluslararası sular değil' Çünkü mesele Doğu Akdeniz'deki doğalgazdı” dedi.

Mavi Marmara bir dönüm noktası oldu

Yıldırım, gemiye saldırıldığında yaşananları da şöyle anlattı: "Ellerindeki güçlü silahlarla masum sivilleri taramaya başladıklarında birkaçının elinden silahını alabildik. Silahları aldık ama o insanlara zarar vermeyecektik. 'Bu insanları ölsek de öldürmeyeceğiz çünkü dünyaya İsrail'in katil olduğunu göstereceğiz, zaferi böyle kazanacağız' dedim. Bütün dünya kamuoyunda ciddi bir özgürlük rüzgarı esti. İsrail'in büyüklüğü bir anda tükendi. İsrail askerlerinin aktivistler tarafından etkisiz hale getirilme fotoğrafları Filistin'de de dünyada da bol bol yayınlandı. Filistinli gençler, 'evet İsrail askerleri etkisiz hale getirilebilir, Mavi Marmara'da bile bu kadar deniz altı, savaş gemisi, bu kadar helikopter varken, yukarıdan aşağıya otomatik silahlarla iniliyor ama silahsız insanlar bunları etkisiz hale getirebiliyor' dediler ve Kudüs'ü kurtarmak için Filistinli gençler 48 bölgeden yürüyüşe geçti. Çünkü ilk defa İsrail askerlerinin bu görüntüleri çıkmıştı, bu bir dönüm noktasıydı."

Siyonistlerin dünyada bilerek antisemitizm hareketlerini artırdığına ve böylece Yahudilerin Filistin’e göçünün hızlandırılmasını hedeflediğini anlatan Yıldırım, “Ancak bu son yaşanan olaylar, çocuk ölümleri ve kadınlara yapılan saldırılarla İsrail’in ne kadar barbar olduğunu dünyaya duyurdu. İsrail için ibadet ve yaşam özgürlüğü gibi hakların hiçbir önemi yok. 250 milyon dolar civarında bir yıkım var. Onlar yıksa da biz yapacağız. Okul yapacağız, ev yapacağız, camileri onaracağız” dedi.