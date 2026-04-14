Terörist İsrail polis aracını vurdu! 1'i çocuk 4 şehit var
Küresel terör örgütü İsrail, Gazze'de bu kez bir polis aracına saldırdı. Terör eylemi sırasında 1'i çocuk 4 masum şehit oldu.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail terör ordusu, Gazze kentinde bir polis aracını bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.