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Dünya Terörist İsrail güçlerinden bir köye baskın! Filistinli çocuğu gözaltına aldılar
Dünya

Terörist İsrail güçlerinden bir köye baskın! Filistinli çocuğu gözaltına aldılar

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir köye baskın yaptı, Filistinli bir çocuk gözaltına alındı, biri çocuk da gaz bombasıyla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 18:29:00 -
Terörist İsrail güçlerinden bir köye baskın! Filistinli çocuğu gözaltına aldılar

Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir köye baskın düzenledi, Filistinli bir çocuk gözaltına alındı, biri çocuk da gaz bombasıyla yaralandı.

Takku Belediye Müdürü Teysir Ebu Mufrih AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin Beytullahim kentinin doğusundaki Takku köyünün kuzey ve doğu girişini kapatarak, giriş çıkışları engellediğini bildirdi.

Askeri güçlerin öğle saatlerinde köyün ara sokaklarında konuşlandırıldığını, evlere baskın düzenlediklerini, terörist İsrail ordusunun daha sonra köye daha fazla kuvvet gönderdiğini ifade eden Ebu Mufrih, Filistinlilere karşı plastik mermi ve gaz bombası kullanan işgalci İsrail askerlerine, köy gençlerinin taşlarla karşılık verdiğini söyledi.

Olaylar sırasında onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydeden Ebu Mufrih, terörist İsrail askerlerinin 17 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı ve gaz bombası başına isabet eden bir çocuğun yaralandığını aktardı.

 

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