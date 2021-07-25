Terörist İsrail güçleri, bir çobanın 500 küçük baş hayvanını alıkoydu

İşgalci terörist İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde Lübnanlı bir çobana ait hayvan sürüsünü alıkoydu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, terörist İsrail güçleri, güneydeki Hasbiya ilçesine bağlı Kefr Şuba beldesinde bir çobana ateş açtıktan sonra 500 küçük baş hayvanı alıkoyarak işgal ettikleri Filistin topraklarına götürdü.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e sınır olan bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren bir işgalci İsrail keşif uçağının uçuş yaptığına değinildi ancak ayrıntı verilmedi.

Lübnan milletvekili Kasım Haşim ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın terörist İsrail'in mükerrer saldırılarından biri olduğunu ve bunun saldırgan yapılarını kanıtladığını dile getirdi.

Haşim, çok sık yaşanan bu tür saldırılar ile provokatif eylemlere karşı hükümetin harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde şikayette bulunması gerektiğini kaydetti.

Terörist İsrail güçleri, 27 Haziran'da da yine Lübnanlı bir çobana ait 450 küçük baş hayvanı alıkoymuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (UNIFIL) arabuluculuğuyla 2 gün sonra hayvanları iade etmişti.