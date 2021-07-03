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Gündem Terörist İsrail, Gazze'yi vurdu!
Gündem

Terörist İsrail, Gazze'yi vurdu!

Terörist İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:54:00 -
Terörist İsrail, Gazze'yi vurdu!

Siyonist işgalci İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait 2 mevziinin hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Filistin güvenlik kaynakları, terör devleti İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin güneyinde bulunan Bedir bölgesini 2 füzeyle bombaladığını, kuzeybatısındaki Sudaniya bölgesini ise 2 keşif füzesi ile hedef aldığını ekledi. Bombalanan yerlerde büyük hasar meydana geldi.

İsrail ordusunun saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'a ait bir roketatar ve bir silah üretim tesisinin savaş uçakları tarafından hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e atılan yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği aktarıldı.

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