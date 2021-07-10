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Dünya Terörist İsrail ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Dünya

Terörist İsrail ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin üstüne ateş açtı. Filistinliler ise havai fişek ile karşılık verdi. Bölge, İsrail'in provokasyonu nedeniyle savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:10:00 -

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’ne baskın düzenledi. İsrail güçlerinin baskın düzenlemesi üzerine, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ile ateş açan İsrail güçleri, mahalleyi askeri bölgeye çevirdi. Filistinliler ise İsrail güçlerine molotof kokteyli ve havai fişek ile karşılık verdi.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sokaklar savaş alanına dönerken, olaylarda yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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