  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Giresunspor'a dünyaca ünlü isim!
Putin'den flaş Afganistan açıklaması
Afganistan'da meclis üyesi olan isim İstanbul'a gönderildi
Dünya Terörist İsrail askerlerinden bir skandal daha! Nereye götürdükleri bilinmiyor
Dünya

Terörist İsrail askerlerinden bir skandal daha! Nereye götürdükleri bilinmiyor

Terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. İsrailli teröristler, 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı. Basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:53:00 - 2021-08-27 17:04:59
Terörist İsrail askerlerinden bir skandal daha! Nereye götürdükleri bilinmiyor

İşgalci terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, terörist İsrail güçleri Batı Şeria'nın güney kesimindeki Ummu'ş Şaghan bölgesinde 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı.

Gözaltına alınan basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken, gözaltı nedenine ilişkin bilgi alınamadı.

Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.

Gazetecilerin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin gösterilerini takip etmek için bölgede bulunduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay