Terörist İsrail askerlerinden bir skandal daha! Nereye götürdükleri bilinmiyor
Terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. İsrailli teröristler, 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı. Basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.
İşgalci terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, terörist İsrail güçleri Batı Şeria'nın güney kesimindeki Ummu'ş Şaghan bölgesinde 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı.
Gözaltına alınan basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken, gözaltı nedenine ilişkin bilgi alınamadı.
Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.
Gazetecilerin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin gösterilerini takip etmek için bölgede bulunduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.