  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terörist İsrail askerleri köy camisini yıktı
Dünya

Terörist İsrail askerleri köy camisini yıktı

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti kırsalında bir camiyi 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle yıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 00:58:00 -
Terörist İsrail askerleri köy camisini yıktı

İşgalci terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti kırsalında bir camiyi 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle yıktı.

Nablus’a bağlı Duma Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde Duma'ya bağlı Eş-Şukara köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

İşgalci İsrail askerlerinin C bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle köy camisini yıktığını aktaran Devabişe, iki yıl önce yapılan caminin 50 kişilik köy halkına hizmet verdiğini söyledi.

Terörist İsrail askerlerinin ayrıca beldenin güneyinde iki tarım tesisini de yıktığını ifade eden Devabişe, İsrail’in Duma beldesinin şehirleşmesini engelleyerek Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için alan açmaya çalıştığını bildirdi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından kınama

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duma’nın Eş-Şukara köyü camisinin İsrail askerlerince yıkılması kınandı.

Bu yıkımla "işgal devletinin mabetlere yönelik suç listesine bir yenisinin eklendiğine" vurgu yapılan açıklamada, İsrail’in Müslümanlara ait dini alanlara açıkça bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haberin daha geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerin..
Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi
Gündem

Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen HDP'li Garo Paylan'a verdiği cevapla adeta şamar oğl..
Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular
Gündem

Çocuklarımızın bu zihniyete emanet! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki rezilliği 'çağdaşlık' diyerek savundular

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, 29 Ekim etkinliği kapsamında öğrencilere yakışmayacak kılık-kıyafet tercihinin y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay