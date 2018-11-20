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Terörist her şeyi itiraf etti: 9-10 yaşındaki...

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadeleri kan dondurdu. Kanlı örgütün, 9-10 yaşındaki çocukları ateş hattında yem olarak kullandığı iddia edildi.

20 Kasım 2018 Salı 17:29
Terörist her şeyi itiraf etti: 9-10 yaşındaki...

Kanlı terör örgütü PKK'nın 9-10 yaşındaki çocukları ateş hattına gönderdiği iddia edildi.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ederken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerinde, terör örgütünün özellikle korunmasız küçük yaştaki çocukları Suriye’de ateş hattına, çatışma bölgelerine gönderdiği yer alıyor.

"9-10 yaşındaki çocukları..."

Güvenlik güçlerine teslim olan Nergis kod adlı F.K. İsimli terörist ifadesinde "9-10 yaşlarında çok sayıdaki çocuk teröristin bulunduğu gruplar Suriye bölgesinde terör örgütü tarafından sözde eğitimden geçirilerek PKK/YPG/YPJ kıyafetleri ile çatışma alanlarına bile bile ölüme gönderiliyor. Çatışma alanlarında ölen ya da yaralanan çocukların fotoğrafları da uluslararası kamuoyuyla paylaşılarak mağduriyet yaratıcı propaganda yapılmaya çalışılıyor" dedi. İtirafçı F.K.’nin ifadesinde terör örgütü tarafından kullanılan çocukların örgütten kaçıp kurtulmak istediği ancak örgütün tehdit ve zor kullanarak çocukları alıkoyduğu da söyledi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:29
  1. PKK

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