Terörist hamiliği CHP’nin geninde var

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü iltisaklı 557 kişiyi işe aldığını yalan söyleyerek geçiştirmeye çalışırken mensubu olduğu zihniyetin geçmişteki terör kadrolaşması, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel müdür olarak görev yaptığı dönemde 100’den fazla örgüt militanını SSK’ya doldururken, CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. CHP’li yöneticilerin kamu kurumlarındaki kadroları terör örgütü militanlarıyla doldurulmasını gazetemize değerlendiren siyasetçi ve STK temsilcileri Akit’e özel açıklamada bulundu.

Militana kadro geçmişinde var

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “CHP’liler, HDP ile yapılan gizli ittifakın sonucu olarak ele geçirdikleri belediyelerde PKK’lıları istihdam etmek zorunda bırakıldılar. Bu durum aslında CHP’nin geçmişinde de var. Kılıçdaroğlu genel müdür iken SSK’nın kadrolarını örgüt militanlarına açmıştı. CHP’li belediyelerde de bu neviden istihdamlar söz konusu olmuştu. Bu ülkenin birliğine bütünlüğüne kastetmiş, dahası askerimize polisimize kurşun sıkmış, Kürtlere hayatı dar ederek yaşayamaz hale getirmiş PKK’lıların kamuda istihdam edilmesi Türk milletine hakaret, Kürt kardeşlerimize ise zulümdür.”

Sosyal medyayı terörize ediyorlar

Aydemir, şöyle devam etti: “Şimdi bunlar sosyal medya zeminini terörize bir hale getirdiler. Orada çok sayıda trol besliyorlar. Bu troller kanalıyla yalanlarını yaymaya çalışıyorlar. Oysa milletimiz CHP’yi beyin kıvrımlarına öyle nakşetmiş ki olan biteni görüyor. Ne kadar inkâr ederlerse etsinler gerçekleri görüyor. Bunların siyasetlerinin zemininde yalan ve inkar olduğunu, gerçekte HDP ile kurumsal düzeyde ittifak kurduklarını milletimiz biliyor.”

Değişmeyeceğini millet anlamalı

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Hasan İlter de, şu değerlendirmede bulundu: “CHP/SHP zihniyeti geçmişte meclisin kapılarını PKK’nın siyasi uzantılarına açmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun da teröristleri İBB’de istihdam etmesi CHP’nin değişmediğini gösteriyor. Dün terörist cenazesine giderek ağlayanlar, bugün kamu kurumlarını örgüt militanlarıyla doldurmuştur. Milletimiz son gelişmelere bakarak CHP’nin değişmediğini ve değişmeyeceğini, terör hamiliğinin genlerinde olduğunu iyi anlamalı.”

Hasan İlter ayrıca, CHP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki skandal kadrolaşmanın ifşa olması üzerine yargının harekete geçerek gereğini yapması gerektiğini sözlerine ekledi.