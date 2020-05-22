Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz

Belediye Meclisi yayımladığı yazılı açıklamada, "Libya halkının meşru temsilcisi olan Libya hükümetine bağlı vatan evlatlarını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Diktatör yönetime tekrar dönülmesini reddediyoruz" vurgusu yapılan açıklamada, Urban’ın askeri, siyasi ve toplumsal bütün imkanlarının Libya hükümetinin emrinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, insanların kanlarının dini söylemlerle dökülmesinin reddedildiği gibi Sisi, Suud ve Zayid ailelerinin yanı sıra Fransa ve Rusya’nın Libya’daki etkinliklerinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Libya ordusu geçen pazartesi günü Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki kasabaları da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin elinden kurtarmaya başlamıştı.

Dün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizlemişti.