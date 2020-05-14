  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Terörist Hafter sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milisler Trablus’ta sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter’e bağlı güçlerin sivillere yönelik yaptığı son saldırıda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:40:00 -
Terörist Hafter sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Trablus'ta sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun Terhune ve Vetiyye Askeri Üssü'nü kontrol altına almak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.Öte yandan, Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus'un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü'ne ay başından bu yana toplamda 57 hava operasyonu düzenlediği ifade edildi.

ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor
ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor

Gündem

ABD kuklası BAE Türk demokrasisini en büyük tehdit olarak görüyor

Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar
Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar

Dünya

Serrac'tan Avrupa Birliği'ne sert tepki: Bu operasyon Hafter'e yarar

Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı
Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı

Dünya

Terörist Hafter'e ağır darbe! Stratejik bölge abluka altına alındı

"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

Dünya

"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı
Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı

Gündem

Türkiye savaşın seyrini değiştirdi! Hafter'in artık seçeneği kalmadı

BAE ve Suudi Arabistan bir ülkeyi daha hedefe koydu
BAE ve Suudi Arabistan bir ülkeyi daha hedefe koydu

Dünya

BAE ve Suudi Arabistan bir ülkeyi daha hedefe koydu

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi
İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

Gündem

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

BAE desteğiyle özerklik ilan eden GGK'ya ağır darbe
BAE desteğiyle özerklik ilan eden GGK'ya ağır darbe

Dünya

BAE desteğiyle özerklik ilan eden GGK'ya ağır darbe

BAE'nin ''elektronik sinekleri'' iş başında! Türkiye ve Katar'dan sonra o ülkeyi hedef aldılar
BAE'nin ''elektronik sinekleri'' iş başında! Türkiye ve Katar'dan sonra o ülkeyi hedef aldılar

Dünya

BAE'nin ''elektronik sinekleri'' iş başında! Türkiye ve Katar'dan sonra o ülkeyi hedef aldılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı