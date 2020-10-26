‘Terörist’, ezik, ırkçı Hollandalıya öfke

Hasan Eğrigöz Ankara

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, emperyalist güçlerin ve şer odakların Suriye, Libya ve Akdeniz’deki oyunlarını bozmaya devam ederken, Batı’nın Türk-İslam düşmanlığı da zirve yaptı. Macron’un eliyle İslam düşmanlığı hat safhaya çıkarken, Irkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur’an’ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmedildiği sözde karikatürü paylaşıp “terörist” notunu düştü. Türkiye’de ise ırkçı Wilders’e tepki yağdı. İşte onlardan öne çıkanlar...

Oktay: sınırı iyice aştılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Sözde ‘Özgürlük Partisi’ lideri Wilders’ın paylaştığı hadsiz görsel sınırı aşan son örnek. Kurumsallaşmış İslam kar-şıtlığından beslenen ve tüm politikasını ‘Erdoğan düşmanlığı’ üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa’da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, hücrelerinden söküp atmalıdır.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders’ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak.”

Çavuşoğlu: Avrupa’nın ezik ırkçıları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir.”

Çelik: niyetleri kan dökmek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhur-başkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye’de, Libya’da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa’da Hitler’in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz.”

Türkiye kenetlendi

Çok sayıda siyasetçi ve vatandaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan hakaretin, Türkiye’ye yapıldığını ve topyekün protesto edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Wilders gibi meczupların hala Avrupa siyasetinde yer bulabilmesi kendileri için utanç kaynağı olmalıdır.” “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan bu hakaret, Türkiye’ye hakarettir, daha çok kenetlenmeliyiz” şeklinde tepki gösterdiler.