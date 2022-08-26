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Dünya Terörist elebaşı İsveç'ten istediğini alamadı
Dünya

Terörist elebaşı İsveç'ten istediğini alamadı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, Türkiye karşıtı lobi yapmak için bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de umduğunu bulamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 03:16:00 -
Terörist elebaşı İsveç'ten istediğini alamadı

Terör örgütü lobilerinin davetlisi olarak 1 haftadır İskandinavya ülkelerini gezen Ömer İsveç'te kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulamadı.

Türkiye düşmanı terör sevici Kürdo Baksi'nin ağırladığı Ömer, 19 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da, Norveç Dışişleri yetkilileri ile görüşmüştü.

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