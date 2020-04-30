Terörist elebaşı Abdullah Öcalan eylem çağrısı mı yaptı? 'Yok olursunuz' dedi
Seçim döneminde partisi ile ters düşen terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan, HDP'ye yeni bir uyarıda bulunarak "Örgütlülüğünü büyütmeleri ve güç olmaları gerekiyor. Aksi halde karşı taraf onları yok edecek" dedi.
PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan, yapılan uyarıların dikkate alınmaması halinde HDP'nin yok olacağını söyledi.
23 Haziran İstanbul seçimlerinde terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan, tarafsızlık çağrısı yapmıştı. Terör örgütünün uzantısı HDP ise çağrıya uymamıştı.
İki taraf arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan da 'Kandil meşruiyetini kaybetti' yorumlarını yapmıştı.
İmralı’da adasındaki cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan, 21 yıl sonra ilk kez telefon görüşmesi yaptı.
'Örgütü büyütün' dedi
Kardeşi Mehmet Öcalan ile telefonla görüşen terör örgütü başı Abdullah Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesi'nde PKK ile Peşmerge arasında yaşanan gerilimin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Öcalan, görüşmede HDP için de şunları söyledi:
“HDP kendisini büyütmesi gerekiyor. Büyük işler yapmaları, geniş bir perspektifle hareket ederek, örgütlülüğünü büyütmeleri ve güç olmaları gerekiyor. Aksi halde karşı taraf onları yok edecek.”