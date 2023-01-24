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Gündem Terörist Duran Kalkan muhalefete destek çıktı: Onlarla beraberiz
Gündem

Terörist Duran Kalkan muhalefete destek çıktı: Onlarla beraberiz

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada muhalefet partilerine destek çıktı. Terörist Kalkan, "2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 19:50:00 -
Terörist Duran Kalkan muhalefete destek çıktı: Onlarla beraberiz

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yayınladığı mesajla muhalefete seslendi.

Terörist Kalkan, "Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet yeniliği verebilir. Çok daha etkili olabilirler. Parti, kurmak, siyasi mücadele etmek, seçime girmek zor bir iş midir? Bu 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim yılı. 2023 böyle olmaya adaydır. Kendisini böyle bir şeyin içinde görenler doğru anlasınlar, iyi birleşsinler, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etsinler.

"Onlarla biriz, beraberiz"

2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Bizim diyeceğimiz bu, hedefimiz. bu. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz."

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