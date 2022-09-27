Terörist Dilşah Ercan'a "gazeteci" demişlerdi! Kılıçdaroğlu'ndan "kınama" mesajı

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PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın adını, 2013 yılında partisinin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'na ekleyip, AK Parti iktidarını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yüzlü ifadelerle, Ercan'ın da faili olduğu Mersin polisevine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Kılıçdaroğlu, "Bu saldırılara karşı 85 milyon ortak tavır koymalı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleşirken, Kılıçdaroğlu görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı, Mersin polisevine yönelik saldırıya ilişkin şunları söyledi:

Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör, kimden ve nereden gelirse gelsin, bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir; ama terör, bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir.

Hain terör saldırısında etkisiz hale getirilenlerden Dilşah Ercan, 2013 yılında CHP tarafından hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda, "gazeteci" olarak tanıtılmıştı.