Terörist Dilşah Ercan savunması "pes" dedirtti! Özgür Özel'den kuyruğu dik tutma telaşı

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Mersin polisevine saldıran PKK'lı teröristlerden etkisiz hale getirilen Dilşah Ercan'ın adının, 2013 yılında CHP tarafından hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ortaya çıktı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin önce, "Yüreğimiz yanıyor, çok üzgünüz. Dün akşam olay duyulduğu andan itibaren Mersin'deki il, ilçe başkanlarımız; il, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz konuya hassasiyet gösterdi ve sürekli iletişim içerisinde olduk. Büyük bir üzüntü, büyük bir can sıkıntısı, büyük bir yas içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz." dedi.

Utanmayıp böyle çıkıştı: Hesap sormaya çalışan hadsizler var!

Özgür Özel, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda Dilşah Ercan'ın adının geçmesine gelen tepkilere de cevap verdi.

Üste çıkmaya çalışan CHP'li Özel utanmayıp, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada iğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle bir şey ki CHP'nin 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında da kamuoyuyla paylaştığı, bütün siyasi partilere yolladığımız hala daha da referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfası üzerinden CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda hayatını kaybeden, ölen Dilşah Ercan'ın isminin raporda yazması üzerine diyorlar ki "CHP bu kişiye gazeteci dedi". Rapor 2012 yılı, oluşturuluş şeklini hepiniz biliyorsunuz. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan, gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazılıyor. Toplam 188 gazeteci ismi var bu raporda.