Terörist Demirtaş'tan 6'lı Masa'ya rest

Terör örgütü PKK iltisaklı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla 6'lı masaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında terörle mücadelede görev almış Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı hedef gösterme suçundan ötürü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, son yaptığı yazılı açıklama ile 6'lı Masa'ya seslendi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın partisinin Kars'taki kongresinde yaptığı 'adaylık' çıkışını destekleyen Demirtaş, Buldan'ın sözlerinin 'partinin resmi politikası' olduğunu belirtti.

Pervin Buldan ne demişti?

Önceki gün HDP'nin Kars İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, “En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek” diye konuşmuştu.

Buldan 6'lı Masa çevresinden gelen eleştirileri: "HDP niye aday çıkarmasın, HDP’nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi?" sözleriyle cevaplamıştı.

HDP'nin 'adaylık' çıkışı üzerine siyasetin gündemi değişirken Selahattin Demirtaş, Buldan'a arka çıktı. "HDP'nin kendi adayını çıkartmadaki hazırlıklarını sürdürdüğünü" belirten Demirtaş'ın Cumhuriyet gazetesine yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bundan daha meşru bir tutum olamaz"

HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayıyla gitme fikrini onaylayan Selahattin Demirtaş, 6'lı Masa'ya şeffaflık imasında bulunarak şu sözlerle seslendi:

"Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz."

6'lı Masa'ya rest

Masanın görmezden gelme tutumunu sürdürmesi halinde HDP'nin kendi adayı için çalışacağını belirten Demirtaş, 'dernek' olmadıklarının vurgusunu yaparak Millet İttifakı'na rest çekti:

"Öyle bir durumda biz de tüm gücümüzle partimizin adayının arkasında durup başarısı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir. Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine Sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır. Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor."