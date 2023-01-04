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Gündem Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama! Türk devleti ve Erdoğan yargılanmalıdır
Gündem

Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama! Türk devleti ve Erdoğan yargılanmalıdır

PKK yöneticisi Bese Hozat, terör örgütünün kanalında yaptığı konuşmada, bir Fransız tarafından işlenen saldırı için Türkiye'nin yargılanmasını istedi. Fransa hükümetine de bu yönde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 08:12:00 -
Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama! Türk devleti ve Erdoğan yargılanmalıdır

23 Aralık'ta Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde ırkçı bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER PARİS'İ KARIŞTIRDI

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz günlerde, ırkçı bir Fransız tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Saldırıda ölenlerin PKK sempatizanları olduğu ortaya çıkmıştı.

Ölenlerin terör örgütü PKK mensubu oldukları ortaya çıkınca, ülkedeki terör sempatizanları sokaklara döküldü ve Paris'i birbirine kattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

TERÖRİST BESE HOZAT'TAN TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA

PKK yöneticisi Bese Hozat, terör örgütünün yayın organına yaptığı konuşmada, Fransız vatandaşın işlediği saldırı için Türkiye'nin yargılanmasını istedi.

Hozat, skandal açıklamasında, "Fransa hakikati açıklamalı. Türk Devleti'ne hesap sormanın zeminini hazırlamak, Erdoğan'ı, MİT'i yargılamaktır. Mahkemenin önüne çıkarmaktır. Hesap sormaktır. Fransa'nın yapması gereken budur" dedi.

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