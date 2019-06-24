Terörisbaşı Netanyahu ile Bolton, işgal altındaki Ürdün Vadisi'ni gezdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, terör devleti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e geldi.

Bir dizi görüşmenin ardından teröristbaşı Netanyahu, Bolton ile birlikte Batı Şeria’da bulunan İsrail’in fiili işgali altındaki Ürdün Vadisi'ni ziyaret etti. İkiliye ABD İsrail Büyükelçisi David Friedman eşlik etti.

Gezi kapsamında İsrail’e ait eski bir ileri karakolu ziyaret eden ikiliye Netanyahu bölgedeki askeri varlık hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında Bolton, İsrail’in bölgedeki işgalini onaylayarak, "Güvenlik olmadan barış olmaz. Daha fazla Amerikalının bu gibi yerlere gelmemesi ve önemini anlayamaması çok kötü" dedi.

Bolton, Trump’ın İsrail’in kaygılarını dikkate alacağını kaydetti.