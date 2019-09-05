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"Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır"

05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
"Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır"

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır." dedi.

Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenleri ile "Ayran Kültür ve Sanat Festivali"ne katılmak üzere ilçeye gelen Akşener, Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti.

Akşener, ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yakınından geçmesi planlanan yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili bir soruya Akşener, şu yanıtı verdi:

"Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye'de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Sayın Süleyman Soylu, Sayın İmamoğlu'nu pejmürde edeceğini söylerken, daha evvel de Sayın Erdoğan için onun da şaftını kıracağını söylüyordu. Siyasetçiler böyle çok iddialı konuşurlarsa gün gelir ayna gibi karşına tutarlar. Ben, Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara gibi iki büyükşehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin içinde olsa da Sayın Erdoğan'ın iki büyükşehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum."

Meral Akşener'e, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşması hatırlatarak, "İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi?" sorusu da yöneltildi.

Bu konuyla ilgili yorumlara değinen Akşener, "Çok komik bir durum var. Bir yazar, bir yazısının başında 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden 'İP' olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz parti olarak geçen yıl da milletvekillerimizle resepsiyona katılmıştık, o gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün, Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş?" diye konuştu.

Akşener, ziyaretinin ardından kurtuluş yıl dönümü törenlerini izledi.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
  1. Balıkesir
  2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Susurluk

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