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Siyaset Teröre övgü de serbest olsun mu Babacan?
Siyaset

Teröre övgü de serbest olsun mu Babacan?

Ergenekon davası sırasında “Hukuk devletine yakışan neyse o yapılıyor” diyerek Silivri’de tutulanlar konusunda içinin rahat olduğunu söyleyen Ali Babacan’ın “ ‘Silivri soğuktur’ muhabbetini unutun, artık bunlar gündemde olmayacak. Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın” ifadelerine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 18:15:00 -
Teröre övgü de serbest olsun mu Babacan?

Ergenekon davası sırasında “Hukuk devletine yakışan neyse o yapılıyor” diyerek Silivri’de tutulanlar konusunda içinin rahat olduğunu söyleyen Ali Babacan, fena çark etti. Dün “Silahlı terör örgütü üyeliğinden yatıyor” dediklerini şimdi “düşünce suçlusu” olarak lanse etmeye çalışarak kıvrak dansözlere taş çıkartan DEVA Partisi Genel Başkanı, “Öyle ‘Silivri soğuktur’ muhabbetini unutun, artık bunlar gündemde olmayacak. Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’a açık açık tahliye istemişti

İngiltere büyükelçisiyle baş başa verip kurduğu partisinin ‘Yarına Atılım Eylem Planı’nı tanıtımında yaptığı konuşmada rüzgar nereden eserse o yöne savrulan bir politikacı imajı çizen Babacan’ın “Silivri” göndermesi büyük tepki aldı.

Babacan’a “İstediğiniz paylaşımı yapın demek ne demek? Ne yani, eğer siz bir şekilde iktidara gelirseniz suç olan paylaşımları görmezden mi geleceksiniz? Terör propagandası yapanlar karşısında üç maymunu mu oynayacaksınız?” sorularını yönelten vatandaşlar, “Zaten sizin niyetiniz, terör örgütünün siyasi şubesi Selahattin Demirtaş’a açık açık tahliye istediğinizde belli olmuştu. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile memuriyetten atılan eski danışmanınızın pasaportunun iadesi için uğraştığınız kadar bu ülke için uğraşın” tepkisini gösterdi.

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