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Teröre hiçbir devlet müsaade etmez

Halkın iradesini terör baronlarına teslim eden belediye başkanlarının yerlerine sadece millete hizmet etmek için kayyımların görevlendirilmesine destek açıklamaları da peşi sıra geldi. Akit’e konuşan siyaset bilimciler ve stratejistler; ABD’de El Kaide, Avrupa’da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan kişilerin bırakın belediye başkanlığı yapmayı en ufak siyasi bir hareket içerisinde yer alamayacağına işaret ettiler.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
Teröre hiçbir devlet müsaade etmez

 Harun Sekmen  İstanbul 

Millete hizmet etmesi gereken belediye başkanlarının terör örgütü PKK’nın emrine hareket etmesine müsaade etmeyen devlet iradesinin, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi kamuoyunda sevinçle karşılandı.

Demokrasi adı altında, halkın oylarının ve belediyenin imkanlarının PKK’ya peşkeş çekilmesine göz yummayan devletin, HDP’li üç büyükşehre kayyım atamasına destek açıklamaları da peşi sıra geldi. Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütüne hizmet eden siyasi figürlerin belediye başkanlığı yapmasına müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken uzmanlar Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Her devlet gerekeni yapar

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, hiçbir ülkenin teröre bulaşmış siyasilere müsaade etmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Herhangi bir Avrupa ülkesinde DEAŞ ile bağlantılı olan bir belediye başkanının görev yapması düşünülemez bile. İspanya’da ETA ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Batasuna partisinin başına gelenler malum” dedi. Devletin teröre bulaşmayan siyasilere dokunmadığını kaydeden Çakır, “Siyasi iradenin, teröre bulaşmış HDP’li isimlerin yerine kayyım atanması, diğer HDP’li belediyelere mesajdır. Bugün üç büyükşehre kayyım atayan irade, bütün HDP’li belediyelere de atayabilirdi. Teröre bulaşmayın işinizi yapın mesajı verildi” ifadelerini kullandı.  Siyasilerin terörle aralarına mesafe koymasının elzem olduğunu vurgulayan Çakır, “Devlet yasal zeminde siyaset yapma hakkı tanımışsa bunu değerlendirmek lazım. Belediyenin imkanlarını PKK’ya peşkeş çekip, sonra da devletin bunlara göz yummasını beklemek mantıklı değil” şeklinde konuştu.

Batı’da bir tane DEAŞ’lı belediye başkanı olamaz

Stratejist Murat Akan ise devletin yerinde bir adım attığını kaydederek, “Devletin istihbaratı var. Kendisine bilgi geliyor.

Devlet ne yapmalıydı, halka hizmet etmesi gerekenlerin Kandil’den emir almasına göz mü yummalıydı? Avrupa’da bir tane DEAŞ’lı belediye başkanının olduğunu düşünemezsiniz bile” ifadelerini kullandı. Demokrasi adına ahkam kesenlerin PKK şiddetini görmezden geldiğini belirten Akan, “Devlet  gerekeni yapmıştır. Kimse özgürlük adı altında teröre yardım ve yataklığı normalleştiremez. Yasalarla bağlı olduğu ülkenin bayrağını kimliklerden silemez. ABD’de böyle bir şeyi aklınıza bile getiremezsiniz. Devlet olması gerekeni yapmıştır. Dünyanın başka ülkelerinde de teröre hizmet eden siyasilere hukuk müdahale eder” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. Diyarbakır Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları
  4. HDP’li üç büyükşehre kayyım ataması
  5. Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır
  6. ETA
  7. DEAŞ
  8. Stratejist Murat Akan
  9. ABD

YORUM YAZ

  • MuratMurat20 dk önce
    Rutin isler disinda hicbir hizmet verilmesin, bu secmen baska bir sey hakketmiyor.
  • müslümmüslüm27 dk önce
    Terürist İsrail ve ABD ile müttefikleri nereye koymalı. Onlarda terüristlere yardım etmiyorlarmı

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