Teröre değil halka hizmet edilince Yüksekova’nın çehresi değişti

Yıllardır ihmal edilen sorunları kısa sürede çözüme kavuşturan belediye, kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için yatırım atağı başlattı. İlçenin kangrenleşen sorunlarından su sıkıntısının giderilmesi kapsamında Dilimli Barajı yakınında yapımına başlanan 80 milyon liralık su arıtma tesisindeki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Tesis sayesinde ilçenin 2050 yılına kadar temiz su ihtiyacı kalmayacak. Yeni yapılan 300 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattını hizmete sunan belediye, şehir merkezi ve mahalle yolları ile kaldırımları yenilenerek şehri modern görünüme kavuşturdu. Sokak hayvanlarının kışın sıcak yuvada yaşaması, tedavi ve bakımlarının daha iyi şartlarda yapılması için inşa 700'ü aşkın sokak hayvanının barınabileceği barınak yapıldı. Tek amaçlarının huzurlu, güzel, yaşanabilir bir Yüksekova inşa etmek olduğunu aktaran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kent merkezinden geçen Büyükçay Deresi'ni şehrin zümrüt gerdanlığı olduğunu belirterek, "Derenin etrafında sağlı, sollu yürüyüş ve koşu yolları yapıyoruz. İlçeye büyük bir park ile 200 dönüme bir millet bahçesi, gençlik mektebi ve çocuk akademisi çalışmalarımız var" dedi.