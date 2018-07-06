Teröre darbe üstüne darbe! TSK açıkladı...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 25 Haziran-5 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda, 49 terörist etkisiz hale getirildi, 11 piyade tüfeği, iki lav silahı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile bir tabanca olmak üzere toplam 15 silah ele geçirildi.

Tespit edilen 16 el yapımı patlayıcı ile 8 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 4 asker yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞLE MÜCADELE

Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 6 bin 65 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucunda 108 litre kaçak akaryakıt, 68 bin 756 paket kaçak sigara, iki kaçak cep telefonu ele geçirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kızılay, AFAD ve Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4519 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 236 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 247 mayın ve bin 301 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran 2018'den bu yana 10 bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmede, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalarla Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.