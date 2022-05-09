“Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsviçre’nin Basel Kentinde düzenlenen ‘23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir” dedi.