Terörden temizlenen İkiyaka’da artık dağ keçileri geziyor
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki doğal yaşamı ve sürü halinde gezen dağ keçilerinin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu" ifadelerine yer verildi.