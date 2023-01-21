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Gündem Terör yandaşlarından İsveç'te yeni provokasyon
Gündem

Terör yandaşlarından İsveç'te yeni provokasyon

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 20:47:00 -
Terör yandaşlarından İsveç'te yeni provokasyon

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

Başkan Erdoğan'a benzetilen maketi ayaklarından asmışlardı

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

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