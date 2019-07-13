0553 313 94 23

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Irak'ın kuzey bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik, dün akşam saatlerinde komando tugayının katılımıyla yeni bir harekatın başladığı duyuruldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Pençe-2 verilen bu harekatı yorumladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:20
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Harekatı'nın Irak kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CNN'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Pençe Harekatının devamı olduğunu biliyoruz. Birinci safhanın bittiği ve operasyonun daha da genişletildiği anlamına gelir. Özellikle sınır ötesi operasyonlar safhalara ayrılarak operasyon icra edilir. Fırat Kalkanı Harekatı 3 bölümde icra edilmişti. Aşağı doğru daha kapsamlı bir operasyonun başladığını gösteriyor. Bölgedeki özellikle Kandil’e giden ana koridorlar ve hakim tepeleri tuttuğunuzda Hakurk ve Sincan’a giden ana ikmal yollarını tutmaya başlıyorsunuz. Bugün gelinen nokta çok daha güneye doğru inen bir harekatın işareti.

'İran'ın PJAK'a yönelik harekatı vardı'

Koordinelidir. Daha önce istihbarat paylaşımları vardı. Beraber başlayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar bu noktaya gelinmemişti. Türkiye tek taraflı olarak aşağıya doğru indiği bu operasyon Irak devletine de cesaret verdiğini düşünüyorum.

İlk defa aşağıya doğru, kalıcı üsler kurarak bir operasyon ilk defa deneniyordu. Biz bunların sonuçlarını terör olaylarının azalmasıyla anlamıştık. Kandil’e doğru adımların daha sıklaşacağı bir noktaya gelmiş durumda.

Bugüne kadar Kuzey Irak’ta terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmeye başladı etkili isimleri. Kandil’in sorumluları dediğimiz şahıslar etkisiz hale getirilmiştir. Aslında istihbarat ve özel operasyon anlamında daha derinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Bugüne kadarki aşağıya doğru inilmesi gereken yer burası... Kandil bugüne kadar terör örgütünün psikolojik üssüydü. Ana depoların olduğu yer Hakurk. Aktütün baskınları dahil olmak üzere kullandıkları koridordu burası. Türkiye eş güdümlü olarak bazı operasyonları başlatıyor. Zeytindalı başladığında Mart ayı içinde Pençe başlamıştı. 2018 Mart’ında başlamıştı pençe harekatı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:20
  1. Mete Yarar
  2. Pençe-2 Harekatı'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evinde her çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
    1. Evinde her çeşit uyuşturucu ele geçen..
    2. Minibüs takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Akaryakıt istasyonunda bıçakla dehşet..
    4. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    5. Tur otobüsüyle çarpışan motosiklet..
    6. Paket paket bonzai ile yakalanan 4..
    7. Türkeli, "Demokrasi ve Milli Birlik..
    8. Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete..
    9. "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    10. Hacı adayları Sinop’tan uğurlandı
    11. Herkül için yola çıkan yatçılar,..
    12. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan Fırat'ın ailesine..
    14. Türkeli’de hac kafilesi dualarla..
    15. "Yurt projesi, 20 yıllık barınma..
    16. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı..
    17. Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    18. Ankara’dan kaçan güvercini Boyabat’ta..
    19. Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada bir..
    20. Trabzonspor, taraftarları önünde çalıştı
    21. Hortumda hasar gören iş yerinin kamera..
    22. Mihajlovic, lösemi hastası olduğunu..
    23. Tanıştıkları kafe’ye yıllar sonra..
    24. Muğla'daki orman yangını
    25. Türk siyasetçi meydan okudu: Trump..
    26. 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve..
    27. Telefonların her gün temizlenmesi..
    28. Kaza yapan yaralı, telefonunu elinden..
    29. Adana'da minibüs devrildi: 6 yaralı
    30. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da