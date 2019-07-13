Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan çok çarpıcı analiz!

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Harekatı'nın Irak kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CNN'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Pençe Harekatının devamı olduğunu biliyoruz. Birinci safhanın bittiği ve operasyonun daha da genişletildiği anlamına gelir. Özellikle sınır ötesi operasyonlar safhalara ayrılarak operasyon icra edilir. Fırat Kalkanı Harekatı 3 bölümde icra edilmişti. Aşağı doğru daha kapsamlı bir operasyonun başladığını gösteriyor. Bölgedeki özellikle Kandil’e giden ana koridorlar ve hakim tepeleri tuttuğunuzda Hakurk ve Sincan’a giden ana ikmal yollarını tutmaya başlıyorsunuz. Bugün gelinen nokta çok daha güneye doğru inen bir harekatın işareti.

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Koordinelidir. Daha önce istihbarat paylaşımları vardı. Beraber başlayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar bu noktaya gelinmemişti. Türkiye tek taraflı olarak aşağıya doğru indiği bu operasyon Irak devletine de cesaret verdiğini düşünüyorum.

İlk defa aşağıya doğru, kalıcı üsler kurarak bir operasyon ilk defa deneniyordu. Biz bunların sonuçlarını terör olaylarının azalmasıyla anlamıştık. Kandil’e doğru adımların daha sıklaşacağı bir noktaya gelmiş durumda.

Bugüne kadar Kuzey Irak’ta terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmeye başladı etkili isimleri. Kandil’in sorumluları dediğimiz şahıslar etkisiz hale getirilmiştir. Aslında istihbarat ve özel operasyon anlamında daha derinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Bugüne kadarki aşağıya doğru inilmesi gereken yer burası... Kandil bugüne kadar terör örgütünün psikolojik üssüydü. Ana depoların olduğu yer Hakurk. Aktütün baskınları dahil olmak üzere kullandıkları koridordu burası. Türkiye eş güdümlü olarak bazı operasyonları başlatıyor. Zeytindalı başladığında Mart ayı içinde Pençe başlamıştı. 2018 Mart’ında başlamıştı pençe harekatı.