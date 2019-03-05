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Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı! Teröristlerden kanlı infaz

Terör örgütü YPG'nin Afrin uzantısı 'Zeytin Gazabı' adlı örgüt, TSK ile işbirliği içinde olduğu iddiasıyla bir kişiyi katletti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından öldürülen kişinin kimliğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 14:23

YPG'nin Afrin uzantısı 'Zeytin Gazabı' adlı örgüt TSK ile işbirliği içinde olduğu iddiası ile "Ajan" olmakla suçladığı bir Kürdü üzerine kurşun yağdırarak katletti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar öldürülen kişinin Aziz Mahmud Osman isimli Afrin Baia köyünden bir Kürt olduğunu yazdı.

ABD tarafından Suriye'de ortak olarak görülen YPG'nin, Afrinli bir Kürdü infaz ettiğine ilişkin görüntü bizzat örgüt tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bölgeyi yakından takip eden terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, gözlerden kaçan infazı Türk kamuoyunun dikkatine sunan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımdaki videoda ise önce arapça yazılar çıkıyor. Ardından korkmuş bir kişi karanlıkta yere oturmuş halde duruyor. Gerilim müziği eşliğinde bir şeyler söylediği görülen kişinin Aziz Osman dediği duyuluyor. Bir süre daha konuştuğu görülen kişi daha sonra alnından vurularak öldürülüyor. Katliamı gerçekleştiren terörist daha sonra ardı ardına tetiğe birkaç kez daha basıyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:23
  1. YPG
  2. Afrin

YORUM YAZ

  • TantaviyTantaviy14 dk önce
    Ey chp ey ip ey saadet partililer kime oy verdiğinizi bi daha dūşūnūn.teröre ve ypg pyd pkk ya oy veriyorsunuz.son pişmsnlik fayda vermez.
  • ferdiferdi14 dk önce
    bu işler boyle olmaz anca oyle olmuş boyle olmuş abd boyle yapmış ypgpkk boyle demiş yahu sonuc sıfır sahada olmazsan o operasyonu yapmadıgın süğrece sen sıfırsın fıratın dogusuna yapmadıgın operasyonla pkk güvenligini sagladı gercekci olmak lazım sahada varsan güclüsün

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