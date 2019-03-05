Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı! Teröristlerden kanlı infaz

YPG'nin Afrin uzantısı 'Zeytin Gazabı' adlı örgüt TSK ile işbirliği içinde olduğu iddiası ile "Ajan" olmakla suçladığı bir Kürdü üzerine kurşun yağdırarak katletti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar öldürülen kişinin Aziz Mahmud Osman isimli Afrin Baia köyünden bir Kürt olduğunu yazdı.

ABD tarafından Suriye'de ortak olarak görülen YPG'nin, Afrinli bir Kürdü infaz ettiğine ilişkin görüntü bizzat örgüt tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bölgeyi yakından takip eden terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, gözlerden kaçan infazı Türk kamuoyunun dikkatine sunan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımdaki videoda ise önce arapça yazılar çıkıyor. Ardından korkmuş bir kişi karanlıkta yere oturmuş halde duruyor. Gerilim müziği eşliğinde bir şeyler söylediği görülen kişinin Aziz Osman dediği duyuluyor. Bir süre daha konuştuğu görülen kişi daha sonra alnından vurularak öldürülüyor. Katliamı gerçekleştiren terörist daha sonra ardı ardına tetiğe birkaç kez daha basıyor.