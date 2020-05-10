’Terör ve Algı Yönetimi’ isimli kitap raflardaki yerini aldı

Terör ve teröristler konusunda saha tecrübesinin yanı sıra doktora yaptığı ’Bölücü Terörle Mücadelede Algı Yönetimi’ konusundaki tezini tamamlayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ’Terör ve Algı Yönetimi’ isimli kitap yazdı. Aşkın’ın yazdığı kitap raflardaki yerini aldı.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmalarına başlayan ve geçen yıl ’Bölücü Terörle Mücadelede Algı Yönetimi’ tezini tamamlayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bugüne kadarki tecrübelerini ve teröre karşı uygulanabilecek algı yönetimi tekniklerini, hazırladığı kitabında bir araya topladı.

’Terör ve Algı Yönetimi’ isimli kitabında terör örgütlerinin algı yönetmelerinin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri irdeleyen Aşkın, bu alanda ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya örneklerini mercek altına alıyor.Müdür Aşkın’ın yaklaşık 400 sayfa olan kitabında; terör ve terörle mücadele süreci ile terörle mücadelede toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmada iletişim ve sosyal medya isimli iki ana başlık yer alıyor. Bu başlıklar altında, terör, darbe, kalkışma, anarşi, dinsel tanımlar, finans, bölücü faaliyetler ile farklı ülkelerin mücadele stratejileri anlatılıyor. Medya ve terör konusunun geniş incelendiği kitapta sosyal medya platformları, algı yönetimi, propaganda gibi konular bulunuyor.

Kendisini ziyarette bulunan Manisa Alaşehirli işadamlarından Ali Uçak’a da imzalı kitabını takdim etti. İmzalı kitabı alan Ali Uçak , ’’Ülkesini , vatanını bayrağını seven değerli emniyet müdürlerimizin sayıları umarım gün be gün çoğalır. Bu değerli kitabı en yakın zamanda okuyup bitireceğim. Tüm emniyet teşkilatımız ile gurur duyuyorum’’ diye konuştu.