Terör uzmanları, Libya’daki son durumu Akit’e değerlendirdi! "İslam ülkelerinin makus talihi değişecek"

Hasan Eğrigöz Ankara

Darbe girişimi ile Libya yönetimini ele geçirmeye çalışan Hafter birliklerinin Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri karşısında sürekli mevzi kaybetmesi bölgedeki dengeleri değiştirirken uzmanlar, son durumu Akit’e değerlendirdiler.

“Libya ile İslam coğrafyasının makus talihi yıkılacak”

Libya’da atılan adımların başarıya ulaşmasının, diğer İslam ülkeleri için de bir umut ışığı olduğunu ifade eden ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür, “Libya’da meşru hükümet Türkiye’nin de verdiği destekle bölgede çok hızlı ilerliyor. Bir yere sabah başlattıkları operasyonla akşam o yeri almış oluyor. Bunun temel sebebi meşru hükümetin hızlı bir şekilde ilerlemesinden ziyade, meşru hükümetin başarısından endişe eden paralı askerlerin savaşmaktan korkması, çekinmesi ve yerel unsurların, aşiretlerin Hafter’e verdiği desteği çekmesi. O yüzden UMH’nin başarısı hızlı bir şekilde ilerliyor. Bütün bunları değerlendirdiğimiz takdirde; Türk askerinin gittiği her yerde bölgeye barış ve huzurun geldiğini görüyoruz. Sözde ‘Barış ve huzur getireceğim’ diye orada olan emperyalist güçler, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de olduğu gibi Libya’yı da ikiye, üçe bölüp, kargaşa içerisinde bırakıp, o bölgelerin bütün kaynaklarını sömüren bir yapıya getirmeyi hedefliyorlardı. Libya eskiden beri Afrika’ya açılan bir kapı hükmünde. Libya’ya gelene kadar bütün İslam ülkelerindeki kargaşalara, iç sorunlara hep batılı emperyalistler müdahale etti ama bir türlü bu sorunlar çözülemedi. Çözülemediği gibi de kan ve gözyaşı artarak devam etti. Ancak Libya’yla islam ülkelerinin sorunlarına bir İslam ülkesi müdahil oluyor ve gerçekten barış ve huzuru temin edici bir sonuç elde ediliyor. Bu çok önemli bir durum. Bundan sonra Libya’yla İslam coğrafyasının makus talihinin yıkılacağını değerlendiriyorum. Artık İslam ülkelerinin kendi iç sorunlarını kendilerinin çözmesiyle ilgili atılan adımın başarıya ulaşması, diğer ülkeler için de umut ışığı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Akdeniz üzerindeki oyunların önüne geçilecek”

Strateji ve Yönetim Uzmanı emekli Yarbay Halil Mert de, “Libya harekatının Türkiye açısından birkaç boyutu var. Birinci boyutu; sosyal ve tarihi boyuttur. Libya sonuç itibariyle Osmanlı’ya kendiliğinden katılmış ecdat toprağıdır. Libya bir kurtuluş savaşıyla da bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi bizden ayrılmadı. Libya bizim işgal edilen toprağımızdır. İkinci boyutu; Bütün Arap aşiretlerin kabilelerinin içinde Türk kökenli insanlar var. Üçüncü boyut; stratejik olarak Libya ile yapacağımız anlaşma hem Libya açısından hem Türkiye açısından çok önemli. Çünkü biz bu harekatı yaptığımızda İsrail, Mısır, Suriye üzerinden emperyal güç ile zaman zaman hareket eden İran’ın Akdeniz üzerindeki hareketlerinin önüne geçecek. Şimdi geldiğimiz noktada UMH, bir askeri operasyon yapıyor. Karşısında barış teklifleri var. Rusya’nın burada üs edinmesine karşı UMH’nin direnci çok önemli. Bu direncin arkasında durulmalı. Hafter uluslararası anlaşmalar açısından kabul edilmiş bir hükümet başkanı değil. Dolayısıyla Rusya’nın orada üs edinmesine karşı kesinlikle tedbir alınmalı. Üs inşa edilse bile UMH bunun etrafını işgal edip, ileri harekatına devam etmeli” ifadelerini kullandı.

“Hafter her an görevden alınabilir”

Güvenlik ve Terör Uzmanı İmbat Muğlu ise, “Türkiye, ilk önce bu olayın masa üzerinde çözülmesini istedi. Türkiye başından beri barışı masada istiyordu. Bu devlet geleneğimizde de vardır. Ecdattan gelen bir gelenektir. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve tabiki Rusya, bu bölgede özellikle Libya konusunda bir taraf oldular ve bunların hedefi de gayri meşru olan, darbeci Hafter’i el altında tutmak. Hafter’in daha önce vatandaşa yapmış olduğu katliamlar ve hâlâ o katliamlara devam etmesi, Hafter’in gözden çıkarılmasına da sebep olabilir. Çünkü dünya kamuoyunda buna karşı bir tepki var. Türkiye şu anda denklemi değiştirmiş olsa da Türkiye orada tek başına kaldı. Türkiye’nin yanında maalesef yalnızca meşru olan Sarrac hükümeti var. Bu da Türkiye’nin işinin bu saatten sonra da zor olacağının göstergesi. Kentin 3’te 2’si ele geçirilmiş olsa da, şu demek değildir, ‘Evet Libya’daki savaş bitti. UMH kazandı. Onun arkasında Türkiye var, Türkiye kazandı’ Ben bunu bir asker olarak böyle düşünmüyorum. Bu süreçten sonra olay daha ağır ve daha sıkıntılı olacak. Hafter her an görevden alınabilir. Siyonistler ve maşa devletler her an devreye girip Hafter’i görevden alabilirler” değerlendirmesinde bulundu.