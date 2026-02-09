  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak 4,5 milyar yıllık olduğu belirlenmişti: Nereden geldiği belli oldu! Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı Sarı Kafa istedi, Brent petrol düştü! Donanma geliyor, fiyatlar eriyor! Firari işadamının barmeni tek tek ifşa etti! İşte dev yalıdaki fuhuş ve uyuşturucu partilerine katılan ünlüler Sektörde yeni düzenleme: İşçi kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek! FETÖ benzetmesi yaptı, “Bu bir Yahudi tezgâhı” diyerek uyardı: İran aslında Türk’e ve İslam’a düşman Araç sahipleri dikkat! Yeni haftada benzin veya motorine zam var mı? Bakanlık açıkladı: 7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı
IHA Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

Adana'da dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı "Skyfall" filminin bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkım ve alt geçit çalışmalarına start verildi.

#1
Foto - Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi kapsamında Adana'nın simge yapılarından biri olan Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkım ve alt geçit çalışmaları başladı. Proje nedeniyle Gazipaşa Bulvarı ile Kasım Gülek Köprüsü bağlantı yolu, 8 Şubat-15 Ekim 2026 tarihleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Adana şehir merkezinde önemli bir ulaşım aksı üzerinde bulunan köprü, 1962 yılında inşa edilerek kentin ulaşım tarihinde dönüm noktası oluşturmuştu.

#2
Foto - Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

O dönemde eski Adana ile yeni Adana'yı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğiyle hizmet veren yapı, yıllar boyunca yüz binlerce aracın geçişine ev sahipliği yaptı ve kentin gelişmesinde kritik rol oynadı. Simge köprü, yalnızca ulaşım açısından değil, kültürel yönüyle de dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü James Bond serisinin 2012 yapımı "Skyfall" filminin bazı aksiyon sahneleri bu bölgede çekildi ve Kasım Gülek Köprüsü sinema tarihine de iz bıraktı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

"Çocukluğumuz bu köprüde geçti. İçimiz buruk" Köprünün yıkılmasının bir burukluk oluşturduğunu söyleyen Murat Kaletefoğlu, "Kasım Gülek, Adana'nın simgeleşmiş bir köprüsüdür. Yıkılacağı için içimizde bir burukluk var Ancak yeniliğe de açık olmamız gerekiyor. Hızlı tren olması çok iyi ama Adana'ya çok geç kaldı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Çocukluğumuz burada geçti. O köprüden arabayla inip çıkmak heyecan veriyordu. İçimiz buruk. Kasım Gülek simge bir köprü ama yenilik de olmazsa olmuyor. Bitimi Ekim ayında görünüyor. Zaman neden bu kadar uzun, onu anlamadım" dedi.

#4
Foto - Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

Vatandaşlardan Bora Gevrekçi ise, "Hızlı tren Adana'ya hayırlı olsun. Bence gerekiyordu ama bir milat da gitti. Daha farklı restore edilebilir miydi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada çok anımız geçti. Nüfus sayımı olduğunda köprüye çıkıp top oynardık. Mazide kaldı. Ancak son bir fotoğraf çektim. Ekim ayında bitecek olması gayet iyi. Bence kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu. Vatandaşlardan Tolga İnsanoğlu da, "Burada yıllarımız geçti, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Hızlı tren nedeniyle yıkılıyor ve zaten değişmesi gerekiyordu. Ekim ayında açılacakmış; süre biraz uzun ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

TCDD yetkilileri, hızlı tren projesi kapsamında yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek, sürücülerin belirtilen tarihler arasında alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım altya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha kendini gösterdi. Kuşad..
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Doğu Perinçek’in FETÖ tabanına yönelik “FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan 600 bin insanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23