Dünyaca ünlü film burada çekilmişti! Tarihi köprüde yıkım başladı

Vatandaşlardan Bora Gevrekçi ise, "Hızlı tren Adana'ya hayırlı olsun. Bence gerekiyordu ama bir milat da gitti. Daha farklı restore edilebilir miydi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada çok anımız geçti. Nüfus sayımı olduğunda köprüye çıkıp top oynardık. Mazide kaldı. Ancak son bir fotoğraf çektim. Ekim ayında bitecek olması gayet iyi. Bence kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu. Vatandaşlardan Tolga İnsanoğlu da, "Burada yıllarımız geçti, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Hızlı tren nedeniyle yıkılıyor ve zaten değişmesi gerekiyordu. Ekim ayında açılacakmış; süre biraz uzun ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.