Terör üssü HDP kapatılsın! Bakan Soylu PKK ve destekçilerine ateş püskürdü

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından daha kaçırılan Diyarbakır anneleri, 469 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocuklarına kavuşma umuduyla oturma eylemini sürdürüyor. Bir yılı aşkın zamandır aralıksız devam eden oturma eylemindeki anneler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclis’teki HDP ve PKK’ya ilişkin sözlerini destekleyerek, “İçişleri Bakanımız duygularımıza tercüman oldu. HDP’liler oturma eylemindeki aileleri tehdit etmekten, kışkırtmaktan başka hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandılar. Şehit-gazi dernekleri de, “Şehitlerimizin hesabı sorularak, HDP kapatılmalıdır” dediler.

‘Hesabını vereceksiniz’

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirilere cevap verdi. PKK tarafından katledilen sivillerin fotoğrafını kürsüde gösteren Soylu, terör örgütünü destekleyen HDP’ye ateş püskürerek, “Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bunlar emekçi, hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar, işçi. Alın teriyle para kazanmak isteyenler.”

“Beklentimiz terör yuvası HDP’nin kapatılması”

Kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan giderek evlat nöbetine katılan acılı anne İmmihan Nilifırka, şunları dile getirdi, “Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, şimdiye kadar kimsenin yapamadığını yaparak, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan, çocuklarımızı kaçıran Kandil’e teslim eden HDP’ye acı gerçeği yüzlerine vurdu. Biz aylardır haykırıyoruz, evlatlarımızı HDP kaçırdı diye. Buradan da anlaşılacağı gibi HDP, PKK’ya toz kondurmuyor. Demek ki işbirliklerini artık gizlemiyorlar. Biz sivil mücadelemizi evlatlarımıza kavuşana kadar sürdüreceğiz. Devletimizden de beklentimiz bu terör yuvasını kapamasıdır.”

“Biz evlatlarımızı, şehit aileleri de intikam istiyor”

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa’dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu da, şöyle konuştu: “Kızımın elinden kalemi aldılar, silah verdiler, onu ölüme gönderdiler. Ben bir anneyim, evladımı istiyorum. Kızımı alana kadar da bu kapıdan kalkmam. Kızım buradan gitti. PKK’yı bir türlü lanetlemeyen HDP’liler çocuk kadın demeden katleden askerimizi polisimizi şehit edenlerle beraber. Biz evlatlarımızı onlardan istediğimiz gibi şehit aileleri de intikam istiyor.”

“Sonuna kadar Süleyman Soylu’nun arkasındayız”

Akit’e konuşan Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise, şunları söyledi, “HDP’li teröristlerin gözünün içine baka baka ‘Haysiyetsizler, Haysiyetsizler, Haysiyetsizler. PKK’nın, Kandil’in kölesi olmuşsunuz’ diyen Sayın Bakanım Süleyman Soylu; seni doğuran ananın ellerinden öperim. Allah senden razı olsun. Bütün şehit ailelerimizin, gazilerimizin gönlünü fethetti. Kendisine desteğimiz tamdır. Bugüne kadar sayın bakanımızın PKK’ya neler yaptığını, neler yaşattığını biliyoruz. HDP o yüzden sevmiyor bakanımızı. Ama biz HDP/PKK ile mücadelede sonuna kadar arkasındayız.”

Ohhh! paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ve HDP’ye ateş püskürdü...

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları dile getirdi: “40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütüne karşı artık sadece silahlı mücadele yürütmüyoruz. Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracılığıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil’in müfettişinden talimat alanlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık.”

HDP, PKK’nın kölesi olmuş

Soylu, HDP milletvekillerinin sıra kapaklarına vurarak gürültü çıkarmasına rağmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “İtalya, Yunanistan, İspanya ve Fransa’da yapılandan farklı bir muamele yapmıyoruz. Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı’daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne’deki Demirtaş’a da Karayılan’a da tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan’a da terörist diyoruz. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. PKK’nın kölesi olmuşsunuz. HDP’nin sözcülüğünü yaptığı terör örgütü PKK, kaçırdığı 14-15 yaşlarındaki çocukların eline silah verdi. Köylere giderek erkekleri evden çıkarıp kadınlara tecavüz ediyordu. Alçaklar!”

Onları mağarada üşütmeyeceğiz!

Bölgeyi terörden temizleyip ihya ettiklerini belirten Soylu, şöyle devam etti: “Ohhh! Paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not... Sadece terörle mücadele etmiyoruz, emperyalizmin bütün kollarına karşı bir kalkınma mücadelesi veriyoruz. Bu felsefe küresel güçler ve Batı tarafından defalarca her türlü araç ve örgütlerle, PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi maşalarla hedef alındı ama sonuç alamadılar. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler, bunlar da siyasetini yaptılar. Merak etmeyin, bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz, onları üşütmeyeceğiz!”