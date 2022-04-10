'Terör' sokakta! Başıboş köpekler 5 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı!

Türkiye'nin birçok ilinden her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı haberi gelmeye devam ediyor. 'Köpekperestler'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen toplatılmasına engel olduğu başıboş köpekler bir çocuğa daha saldırdı. Düzce Çilimli’de meydana gelen olayda başıboş köpek saldırısına uğrayan 5 yaşındaki minik kız çocuğu hastanelik oldu.