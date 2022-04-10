'Terör' sokakta! Başıboş köpekler 5 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı!
Türkiye'nin birçok ilinden her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı haberi gelmeye devam ediyor. 'Köpekperestler'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen toplatılmasına engel olduğu başıboş köpekler bir çocuğa daha saldırdı. Düzce Çilimli’de meydana gelen olayda başıboş köpek saldırısına uğrayan 5 yaşındaki minik kız çocuğu hastanelik oldu.
Olay Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Oyun oynamak için evinden dışarı çıkan 5 yaşında ki E.K.G isimli küçük kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı.
Başıboş köpeklerin kafasını ısırdığı küçük kızı gören ailesi panikle E.K.G’yi Çilimli Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar.
Burada ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Düzce Son Haber
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