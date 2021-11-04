Terör sevicilerden Türkiye’ye şimdi de “baraj” iftirası

Münübe Yılmaz

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde tekrar kaosun hakim olmasını isteyen çevreler, Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetlerini hızlandırdı. Hollandalı sözde barış grubu PAX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) stratejik önemdeki Habur Nehri’nin aşağısında üç baraj inşa ettiği belirtilerek, “Kuzey Suriye'deki Türk destekli ekipler, Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşayan topluluklar için hayati önemdeki bir nehri, üstelik son yılların en kurak yaz mevsimi sırasında bloke ederek, suyu savaş silahı olarak kullanmıştır” iftirası atıldı. Söz konusu barajların inşasının aşırı kuraklığın sonuçlarını daha da hissedilir kıldığına dikkat çeken terör yandaşı PAX grubu, “Barajların inşası sonucunda yüzlerce hane suya ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Bu, dünya çapındaki insani düzenlemelerin açık bir ihlalidir. Bu, SMO tarafından sivil nüfusu aç bırakmak ve/veya bir savaş yöntemi olarak zorla yerinden edilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan hesaplanmış bir önlemdir” görüşlerini savundu.