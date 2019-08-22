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Terör sevici STK’lardan provokasyon

Devletin imkanlarını terör örgütü adına kullandıkları tespit edilen Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerin kayyım atanması terörden beslenen Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) rahatsız etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
Terör sevici STK’lardan provokasyon

 Göksel Çağlav  Ankara 

Yerel Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatalarını alır almaz devletin imkanlarını terör örgütü PKK’nın hizmetine sundukları tespit edilen Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması terörden beslenen Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) rahatsız etti. Kayyımların atanmasıyla muslukları kesilecek olan aralarında Barış İçin Sinemacılar, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Sine-Sen, Sosyal Demokrasi Vakfı ve Yurttaş Girişimi, ortak yazılı açıklama yaparak, halkı direnişe çağırdılar. Yapılan açıklamada, “Diyarbakır, Mardin ve Van’da gasp edilen halkın iradesidir ve buna karşı sessiz kalamayacağız. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu demokratik irade gasp edildi” denildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
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  11. Demokrasi İçin Birlik
  12. Demokratik İslam Kongresi
  13. Diyalog Grubu
  14. Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu
  15. Hak ve Adalet Platformu
  16. Sine-Sen
  17. Sosyal Demokrasi Vakfı
  18. Yurttaş Girişimi

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