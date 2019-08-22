Terör sevici STK’lardan provokasyon

Göksel Çağlav Ankara

Yerel Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatalarını alır almaz devletin imkanlarını terör örgütü PKK’nın hizmetine sundukları tespit edilen Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması terörden beslenen Sivil Toplum Kuruluşları’nı (STK) rahatsız etti. Kayyımların atanmasıyla muslukları kesilecek olan aralarında Barış İçin Sinemacılar, Demokrasi İçin Birlik, Demokratik İslam Kongresi, Diyalog Grubu, Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Sine-Sen, Sosyal Demokrasi Vakfı ve Yurttaş Girişimi, ortak yazılı açıklama yaparak, halkı direnişe çağırdılar. Yapılan açıklamada, “Diyarbakır, Mardin ve Van’da gasp edilen halkın iradesidir ve buna karşı sessiz kalamayacağız. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu demokratik irade gasp edildi” denildi.