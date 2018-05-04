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Terör sevici serbest bırakıldı!

Beyaz Show'a telefonla bağlanarak terör propagandası yapan, öğretmen olan Ayşe Çelik hakkında İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:20
Terör sevici serbest bırakıldı!

Diyarbakır’da, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulan öğretmen Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik’in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.

KIZINI AİLESİNE TESLİM ETTİ

Telefonla katıldığı Beyaz Show'daki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi’ne konuldu.

Ayşe Çelik’in isteği üzerine daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi.

İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:20
  1. Karaman
  2. Ayşe Çelik
  3. beyaz show
  4. Diyarbakır

YORUM YAZ

  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya27 dk önce
    Burada bu ite destek olanlar, acaba hayranı olduklarıherhangi bir batı ülkesinde aynı suçu işleseler sonuçlarına katlanıp yine hayranlıklarına hayranlık katarlar mı?
  • abdoabdo44 dk önce
    işte cüce şey yüce adalet fatöşün adaleti bu
  • GerçekGerçek47 dk önce
    700 tane masum bebek var onları ise İlahi adalet serbest bırakacak
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