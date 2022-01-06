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Gündem Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şok
Gündem

Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şok

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan daha önce milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan HDP’li terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, soruşturma açıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 16:24:00 -
Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şok

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan daha önce milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kandıra Cezaevi önünde Aysel Tuğluk hakkında yapmış olduğu basın açıklaması sonrası soruşturma açıldı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, Geregelioğlu'na TCK 301'inci madde kapsamında "Devleti ve organlarını aşağılama", TCK 277 'Bilirkişiyi etkileme' ve TCK 215 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından işlem başlattı.

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