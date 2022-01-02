Terör sevici Mahsun'a halk tokadı! Dibe çakıldı
Terör örgütü PKK'yı güzelleyen söylemlerle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesindeki programında halkın tokadını yedi. 31 Aralık'ta Show TV'de ekrana çıkan Kırmızıgül, reytinglerde dibe vurdu.
Yeniakit.com.tr
16 yıl aradan sonra yılbaşı gecesinde sahneye çıkan terör sevici Mahsun Kırmızıgül, halkın tokadını yiyerek reytinglerde dibe çakıldı.
Halkta karşılığı kalmadı!
Özellikle son dönemde terör örgütü PKK'yı güzelleyen açıklamaları ile gündeme gelen Kırmızıgül, yılbaşı gecesi için Show TV ile anlaşmıştı. 31 Aralık'ta sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün programı halkta karşılık bulmadı.
Şanlı Türk ordusuna iftira atmıştı
Mahsun Kırmızıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını hedef alırken, şanlı Türk ordusunu sivillere saldırmakla suçlamıştı. Kırmızıgül, bir PKK terör örgütünün sempatizanlığını yaparken diğer yandan da halkı aşağılayan açıklamaları ile tepki toplamıştı.