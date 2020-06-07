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Gündem

Terör sevici HDP’nin 'ortak mücadele' çağrısı ittifakı gerdi

Terör sevici HDP'li Mithat Sancar’ın Enis Berberoğlu ile birlikte Musa Farisoğulları ve Leyla Güven’in vekilliklerinin düşürülmesinden sonra CHP’ye yaptığı ‘ortak mücadele’ çağrısına İYİ parti cephesinden ilk tepki MHP Aydın eski milletvekili ve İYİ Parti Aydın kurucu il Başkanı Recep Taner'den geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:27:00 -
Terör sevici HDP’nin 'ortak mücadele' çağrısı ittifakı gerdi

HDP’li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven ile birlikte Enis Berberoğlu’nun milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından harekete geçen HDP, CHP’ye ortak mücadele çağrısında bulundu. “Durumun aciliyetini ve tehlikenin artan vahametini gözeterek ortak mücadeleye geçmeye çağırıyoruz" sözleriyle CHP kurmaylarına seslenen Sancar’ın konuşmasından rahatsız olan İYİ Parti cephesi hoşnutsuzluğunu belli etmeye başladı. MHP’den ayrıldıktan sonra İYİ Partiye katılıp kurucu il başkanlığı yapan Recep Taner, süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

CHP’nin ortaya koyacağı duruşu herkes gibi kendilerinin de merak ettiğini kaydeden Taner, “Öncelikle CHP’nin ne yapacağını görmek gerekiyor. Ancak biz İYİ Parti olarak HDP’nin bulunduğu hiçbir yerde olmayız. Şayet CHP ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verirse Allah işlerini rast getirsin deriz. Böyle bir durumda CHP ile yolları ayırırız” diyerek ittifak ortaklarına ayağını denk al mesajı verdi.

 

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